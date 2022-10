Lavoratori assunti all'estero per non pagare tasse e contributi: azienda di trasporti nei guai

La guardia di finanza di Piacenza ha effettuato in provincia un sequestro preventivo di beni per un valore di oltre 1,2 milioni di euro: una villa con piscina, terreni, diversi conti correnti e veicoli di lusso.

Il sequestro è stato disposto dal tribunale piacentino su richiesta della Procura che ha coordinato un'indagine delle fiamme gialle che ha coinvolto una società di autotrasporti, responsabile - secondo i magistrati - «di una strutturata e importante evasione fiscale internazionale».

Secondo la Finanza, infatti, l’amministratore di fatto della società avrebbe creato fittizi soggetti economici esteri, in un Paese con fiscalità privilegiata, «al fine - si legge in una nota - di far assumere formalmente i lavoratori che invece venivano impiegati esclusivamente in Italia.

Tale metodologia fraudolenta, riconducibile al fenomeno della “esterovestizione societaria”, ha consentito di evitare i versamenti contributivi e il pagamento delle imposte in Italia».

«L’attività condotta dai finanzieri del Comando Provinciale di Piacenza - scrive il capo della Procura di Piacenza, Grazia Pradella - evidenzia il costante impegno profuso a tutela dell’economia legale, a contrasto degli abusi del diritto societario internazionale a favore degli onesti imprenditori e della finanza comunitaria».