Le iniziative vaccinali per scuole, farmacie, logistica, profughi e donne in gravidanza

Diverse le proposte dell’Ausl di Piacenza per sottoporsi al vaccino nei prossimi giorni. Da quattro istituti scolastici del territorio alle sedute in piazza Cavalli. Dallo stabilimento Ikea alle farmacie passando agli appuntamenti dedicati solo alle donne in gravidanza o che hanno appena partorito