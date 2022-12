Malore tra i clienti al bar, muore un 65enne

Un uomo piacentino di 65 anni, Antonio Bosoni, ha perso la vita nel tardo pomeriggio di sabato 31 dicembre a causa di un arresto cardiaco. L'uomo è stato stroncato dal malore improvviso all'interno di un bar in via Veneto non appena entrato all'interno. Si è accasciato a terra e ha perso conoscenza. I presenti hanno subito chiamato il 118 che ha inviato sul posto automedica e ambulanza. I sanitari hanno utilizzato più volte il defibrillatore per rianimarlo, poi lo hanno trasportato d'urgenza al pronto soccorso. Qui però è deceduto poco dopo.