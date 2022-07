Maltempo, parte la conta dei danni sul territorio

L’elenco non può essere ancora esaustivo. Il maltempo del tardo pomeriggio di lunedì 4 luglio è passato, ma i danni che ha lasciato sull’intera provincia piacentina sono importanti. A partire da quanto successo in città: il temporale - non previsto dai meteorologi, non era stata diramata alcuna allerta meteo riguardante la possibilità di rovesci - si è abbattuto sulla fiera di Sant’Antonino con molta violenza, provocando danni agli ambulanti. Diverse centinaia di piante sono crollate a Piacenza e in diversi comuni della provincia. Danni ad abitazioni private, (in particolare scoperchiati diverse coperture), chiese, campanili, negozi. Mattinata, quella di oggi, 5 luglio, di ricognizioni nei territori. Comuni, polizie locali, protezione civile e volontari al lavoro per fare la conta dei danni. Per diverse ore della notte varie zone della provincia, in particolare nella Bassa, nella Bassa Valnure e a Calendasco, sono rimaste senza corrente elettrica.

Il crollo di Besenzone: muore un 53enne

Il crollo di Borgonovo: salva una 92enne

I danni in città (che celebrava il patrono Sant'Antonino con la tradizionale fiera) e in provincia

I danni all'ospedale di Fiorenzuola