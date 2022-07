Infermiere piacentino salva un bambino che stava annegando

Un infermiere piacentino, che si trovava in vacanza con la famiglia in Trentino, ha salvato la vita a un bambino di 10 anni che stava annegando. L'episodio è avvenuto vicino a Bolzano la scorsa settimana, al centro sportivo di Telfen a Castelrotto, e il protagonista è Maurizio Beretta, tutor didattico presso il Corso di Studio in Infermieristica a Piacenza ma con alle spalle anni di lavoro nel reparto di Rianimazione dell’Ospedale di Piacenza.

«È accaduto tutto molto velocemente – racconta il professionista piacentino – ero con mio figlio in piscina quando è arrivata la comitiva di ragazzi accompagnati da un paio di educatori. Il ragazzo deve aver avuto un malore ed è andato sul fondo della piscina che in quel punto raggiungeva i 2 metri di altezza. Quando il bagnino lo ha estratto dall’acqua era incosciente e in arresto respiratorio. Mentre il personale ha recuperato il Dae abbiamo iniziato le manovre di rianimazione cardio-polmonare che hanno sortito effetto senza la necessità di utilizzare il defibrillatore. Quando sono giunti sul posto i sanitari del 118 di Trentino Emergenza che lo hanno trasportato al Pronto Soccorso di Siusi, il bambino era cosciente e in buono stato. Sono abituato a intervenire in situazioni di emergenza, ma quella situazione, con un bambino e in un luogo così bello, mi ha colpito profondamente». Grazie a Maurizio Beretta e al suo gesto il bimbo sta bene e avrà solo un brutto ricordo.