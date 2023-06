Morti per Covid, la procura chiede l’archiviazione

Inchiesta per le morti Covid durante la prima ondata. La procura ha chiesto l’archiviazione per il fascicolo d’indagine aperto per omicidio colposo rimasto senza nomi e che riguardava dieci decessi avvenuti nella prima ondata, ossia nel 2020 a Piacenza. Le indagini erano partite dalle denunce dei famigliari presentate a Bergamo e poi inviate a Piacenza per competenza territoriale. La richiesta di archiviazione si basa su una consulenza medico-legale che esclude il nesso causale tra le morti e le cure ricevute e quindi la responsabilità dei sanitari. Le famiglie delle vittime invece hanno sempre sostenuto che i parenti non sarebbero stati curati in maniera adeguata, sufficiente o tempestiva.

Inchiesta per le morti Covid durante la prima ondata. La procura ha chiesto l’archiviazione per il fascicolo d’indagine aperto per omicidio colposo rimasto senza nomi e che riguardava dieci decessi avvenuti nella prima ondata, ossia nel 2020 a Piacenza. Le indagini erano partite dalle denunce dei famigliari presentate a Bergamo e poi inviate a Piacenza per competenza territoriale. La richiesta di archiviazione si basa su una consulenza medico-legale che esclude il nesso causale tra le morti e le cure ricevute e quindi la responsabilità dei sanitari. Le famiglie delle vittime invece hanno sempre sostenuto che i parenti non sarebbero stati curati in maniera adeguata, sufficiente o tempestiva. Verosimilmente le famiglie tramite i loro avvocati si opporranno alla richesta della procura.