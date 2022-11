Ancora scritte vandaliche: nel mirino la sede Ausl di via Anguissola

Ancora scritte, ancora atti vandalici in città. Stavolta a finire nel mirino è stata la sede dell'azienda sanitaria locale di via Anguissola. L'ingresso dell'edificio, che ospita gli uffici dell'Ausl, è stato imbrattato da scritte contro i vaccini e contro il 5G, come già capitato alle sedi sindacali cittadine e della provincia.