Giovane muore in casa, giallo a Pontedellolio

È ancora tutta da chiarire la vicenda accaduta nel tardo pomeriggio del 2 giugno a Pontedellolio dove, in una abitazione di via Rossi, un giovane, non ancora identificato, ha perso la vita. I soccorritori del 118 lo hanno trasportato in condizioni disperate al centro sportivo del paese, dove è atterrata l’eliambulanza. Purtroppo per lui non c’è stato più nulla da fare: le sue condizioni erano troppo gravi. Dalle prime informazioni pare che il giovane sia stato ucciso con un colpo di pistola, all’interno di una abitazione. Circostanza, però, ancora da confermare. Sul posto i carabinieri del nucleo del Radiomobile di Piacenza, i colleghi della stazione di Pontedellolio e una squadra di vigili del fuoco. Si attende ora l’ingresso nell’abitazione per ulteriori accertamenti. Diversi i militari accorsi: sul posto è arrivato anche il comandante provinciale Pierantonio Breda.