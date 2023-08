Vigili del fuoco al lavoro nel pomeriggio del 5 agosto a Gossolengo in località Lanzafame. Qui, per cause al vaglio, alcuni pannelli fotovoltaici installati sul tetto di un capannone agricolo, hanno preso fuoco. I pompieri hanno ben presto domato il rogo e messo in sicurezza l'area.

I vigili del fuoco al lavoro, foto di Roberto Belluardo: