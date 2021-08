Piaga dei furti di mezzi agricoli, nella notte spariscono due trattori a Mucinasso 

Di nuovo le aziende agricole nel mirino dei ladri: razziati nella notte, all’imbocco della Tangenziale, all’altezza della strada per Mucinasso, due trattori dell’azienda agricola di Pierluigi Arata presidente Asipo, specializzato nella coltivazione dei pomodori di cui è in pieno corso la campagna di conferimento presso le fabbriche di trasformazione. Il furto dei mezzi agricoli, un trattore John Deere ed un New Hollnad, è avvenuto alle 3.45 della scorsa notte. Da un’auto bianca inquadrata dalle telecamere di sorveglianza, sono scesi due individui che nel giro di pochi minuti hanno messo in moto i mezzi agricoli con cui si sono allontanati. Il sospetto è che i trattori siano stati ospitati in qualche “compiacente” capannone nella zona in attesa, nei prossimi mesi, di essere rivenduti, come capita di solito, all’estero, trasferiti con qualche Tir. Ad Arata non è rimasto altro che denunciare il furto dei due trattori di cui pubblichiamo la foto nella speranza che qualcuno li possa segnalare.