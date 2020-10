Picchiata dal marito, salvata dai carabinieri

Hanno sentito le urla della donna e hanno chiamato i carabinieri che l'hanno salvata dalla furia del marito. Ennesimo caso di violenza nella nostra provincia. Questa volta è accaduto a Borgonovo nei giorni scorsi e in manette per maltrattamenti in famiglia è finito un 41enne indiano. Lo straniero stava picchiando la moglie ma i carabinieri, avvertiti dai vicini, sono arrivati in pochi secondi e l'hanno salvata dalle mani dell'uomo che l'aveva buttata a terra e la stava colpendo. Su disposizione del pm Daniela Di Girolamo è stato arrestato, dopo l'udienza di convalida il gip ha poi disposto l'allontanamento dalla casa famigliare e il divieto di avvicinamento alla donna.

