Più morti sulle strade nel primo fine settimana di dicembre, 33 in Italia. Otto vittime in più rispetto tra il 2 e il 4 dicembre scorso rispetto all’ultimo weekend di novembre nei dati dell’Osservatorio Asaps.

«Nelle 72 ore – scrive l’Osservatorio - hanno perso la vita 22 automobilisti, 5 motociclisti, 5 pedoni e 1 su furgone. Tre sinistri mortali sono avvenuti in autostrada. Molti gli incidenti mortali sulle strade extraurbane principali, complessivamente 19. La fuoriuscita del veicolo senza il coinvolgimento di terzi è stata invece la causa di 18 decessi. Delle 33 vittime, in 11 avevano meno di 35 anni. La vittima più anziana aveva 90 anni, quella più giovane è un bambino di solo 1 anno».

Rispetto alle regioni in cui si sono verificati i sinistri mortali, «5 le vittime in Sicilia e Lazio, 4 in Lombardia e Umbria, 3 in Veneto e Puglia, 2 in Emilia-Romagna, Toscana, Piemonte e 1 in Abruzzo, Campania, Friuli Venezia Giulia».