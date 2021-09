Tentano di rubare un camper, il proprietario li scopre e viene affrontato. Tre uomini bloccati alla Farnesiana

Intervento delle volanti della polizia e di una pattuglia dei carabinieri in via Camia, alle spalle dell'Esselunga. Fermati e portati in questura tre nordafricani

Tre uomini sono stati bloccati nella trada mattinata di domenica 5 settembre alla Farnesiana dalla polizia e portati in questura. Gli agenti li hanno sorpresi mentre tentavano di rubare un camper che era posteggiato in via Camia, alle spalle dell'Esselunga.

A chiamare il 113, intorno a mezzogiorno, è stato il proprietario del mezzo, che abita in un condominio di via Camia, e che dalla finestra si è accorto di tre persone - tutte di origine nordafricana - che avevano forzato la porta del caravan ed erano all'interno. L'uomo è sceso ed è stato affrontato dai tre stranieri, ma nel frattempo sul posto stavano già arrivando le volanti della questura e anche una pattuglia dei carabinieri in supporto. Alla vista delle forze dell'ordine i tre si sono divisi scappando di corsa e cercando di nascondersi, ma poliziotti e carabinieri li hanno subito inseguiti e catturati. Sono stati portati tutti in questura e in queste ore la loro posizione è al vaglio, ma rischiano l'arresto per furto o tentata rapina.