Per scappare scaglia una bici addosso a un poliziotto, nigeriano in manette

Per cercare di sottrarsi al controllo ha scagliato con forza una bicicletta addosso ad un poliziotto, poi gli si è avventato contro colpendolo con alcuni pugni. E’ accaduto nei pressi del sottopasso della ciclabile che collega via Dei Pisoni e viale Patrioti, luogo arci noto come piazza di spaccio a cielo aperto e non solo. In manette è finito un nigeriano pluripregiudicato e attualmente richiedente asilo, passerà la notte in questura e sarà processato per direttissima. Il connazionale che era con lui invece è riuscito a dileguarsi.

La volante stava effettuando un servizio di controllo all’imbocco della pista e nei pressi quindi del parcheggio dell’ex Berzolla quando hanno intimato ad un uomo di colore in bici di fermarsi. Questo, che non aveva minimamente in nota di eseguire l’ordine, ha preso la bici e l’ha scagliata contro uno degli agenti poi l’ha aggredito, ne è nata una violenta colluttazione al termine della quale è stato bloccato anche grazie alla minaccia del taser. Uno degli agenti è riuscito ad estrarlo e ha attivato la procedura prevista e di avvertimento, nel frattempo in ausilio erano stati inviati dalla centrale altri poliziotti.

Lo straniero è stato quindi portato in questura (addosso aveva contanti e svariati cellulari, si presume possa essere un pusher), il poliziotto invece è finito all’ospedale con svariate lesioni, in serata è stato dimesso con una prognosi di sette giorni. Il nigeriano al termine degli accertamenti, e dopo aver dato in escandescenze anche in viale Malta, è stato arrestato per lesioni aggravate a pubblico ufficiale e resistenza.