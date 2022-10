In questura per un controllo si scaglia contro quattro agenti e li manda all'ospedale

Vagava a piedi sulla Caorsana in stato di alterazione, probabilmente per aver assunto droghe, controllato dalle volanti e portato in questura (era senza documenti), negli uffici di via Malta ha improvvisamente aggredito quattro agenti con calci e pugni, avventandosi su di essi con estrema violenza e completamente fuori di sé.

E’ accaduto nella serata del 12 ottobre e nei guai si trova un egiziano 20enne irregolare sul territorio, già espulso e con alcuni precedenti alle spalle che è stato denunciato per lesioni aggravate e violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Al momento lo straniero è ancora in ospedale per il grave stato di alterazione in cui versava, i quattro agenti in tutto hanno invece ricevuto una prognosi di circa 20 giorni in totale per le botte prese.

Il giovane è stato controllato sulla Caorsana dalle volanti dopo la chiamata di un metronotte al quale si era avvicinato in maniera sospetta, non aveva documenti e le generalità fornite non trovavano corrispondenza nei terminali, a quel punto è stato caricato – non senza fatica, per tutto il tempo è stato ostile e resistente al controllo – e portato in viale Malta per il fotosegnalamento.

Una volta in questura però, con ogni probabilità completamente drogato appunto – è diventato una furia scagliandosi contro i quattro poliziotti. Uno di loro ha anche usato il taser per due volte, senza ottenere effetti. Calci, pugni, morsi, sputi fino a quando sono arrivati i medici del 118 che lo hanno sedato anche per evitare che lui stesso si provocasse traumi. Successivamente è stato portato al pronto soccorso dove è stato ricoverato per il gravissimo stato di alterazione.