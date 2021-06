Ponte Lenzino, in arrivo il ponte bailey atteso da tutta la Valtrebbia

Forse ci siamo. Il ponte bailey sta arrivando in queste ore da porto di Genova a Rovaiola, presso il cantiere di ponte Lenzino. Il ponte provvisorio sul Trebbia può così prendere finalmente forma, dopo una lunghissima attesa e il mancato rispetto dei tempi concordati. Il 31 maggio il bailey doveva già essere transitabile, invece non era ancora approdato in Italia dall'America. Arrivato al porto di Genova il 9 giugno, dopo le attività di sdoganamento, è finalmente approdato a ponte Lenzino. I primi container sono già arrivati, altri arriveranno domani: dovrebbero essere circa una ventina quelli attesi. La Valtrebbia ora attende che il cantiere arrivi a compimento entro il mese di giugno.