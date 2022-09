Temporali, grandine, fulmini e vento: in arrivo un finesettimana di maltempo

Maltempo in arrivo nel Piacentino. «Una profonda saccatura - si legge nell'allerta meteo - con minimo sulla penisola iberica determina l'instaurarsi sull'Italia di intense correnti umide sud-occidentali in quota, che saranno causa di spiccata instabilità, con rovesci e temporali, anche di forte intensità, ad iniziare dalle regioni settentrionali e in rapida estensione a parte di quelle centrali. I fenomeni persisteranno anche nel corso della notte e potranno generare localizzati fenomeni franosi, ruscellamento sui versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua».

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteo che prevede dal mattino di sabato 24 settembre «precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Veneto, Toscana, in estensione a Marche ed Umbria, specie settori settentrionali di queste ultime. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento». Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata del 24 settembre allerta gialla, su Emilia-Romagna, Toscana e Umbria, nonché su parte di Piemonte, Liguria, Veneto e Marche.