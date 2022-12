Caso Levante, Esposito condannato in primo grado a 5 anni e 10 mesi

Si è concluso con una condanna a 5 anni e dieci mesi il processo di primo grado e celebrato con rito ordinario (nessuno sconto di pena) nei confronti di Angelo Esposito, l’unico carabiniere che scelse di andare a dibattimento, gli altri preferirono l’abbreviato (sconto di un terzo della pena). La sentenza è stata pronunciata dal presidente del collegio Stefano Brusati (a latere Aldo Tiberti e Sonia Caravelli) dopo circa tre ore di camera di consiglio. I pm Matteo Centini e Antonio Colonna con il procuratore Grazia Pradella avevano chiesto 8 anni e dieci mesi. Esposito fu arrestato il 22 luglio 2020 con altri cinque carabinieri della caserma Levante (LEGGI QUI TUTTA LA VICENDA DAL 2020).

Il collegio ha assolto Esposito con formula piena da quattro capi di imputazione per omessa segnalazione e abuso d’ufficio inoltre il reato di sequestro di persona è stato riqualificato in arresto illegale mentre circa il capo più grave, ossia la tortura in concorso (vicenda El Sayed), il collegio ha tolto l’aggravante delle lesioni. Svariate le parti civili per le quali è stato disposto un risarcimento.

«Riconoscendo il reato di tortura il tribunale ha confermato l’impianto accusatorio della procura», ha dichiarato il procuratore Pradella. «Eravamo partiti con capi di imputazione spropositati e quindi adesso la situazione si sta ridimensionando e confidiamo nell’appello e nella giusta considerazione. Aspettiamo di vedere le motivazioni e di capire sulla base di che cosa attribuiscono ad Esposito il reato in concorso. E poi faremo appello», ha spiegato l’avvocato Maria Paola Marro (con lei il collega Pier Paolo Rivello).