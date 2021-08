Scappa dalla polizia ma cade in bici: addosso sette dosi di cocaina

Ha visto la polizia, ha inforcato la bici per scappare e poi è caduto. E' successo alla Farnesiana nei giorni scorsi e nei guai è finito un tunisino di 25 anni che ora sarà rimpatriato dopo una breve permanenza al cpr di Milano. Il giovane infatti era irregolare sul territorio e aveva alle spalle diversi precedenti per spaccio. Nella fuga ha gettato a terra sette dosi di cocaina pronte da spacciare e una volta rialzatosi dalla caduta ha tentato la fuga a piedi, invano. E' stato bloccato, la droga recuperato e portato in questura. Dopo il fotosegnalamento è stato messo a disposizione dell'Immigrazione, di lì l'espulsione.