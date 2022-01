Tragedia di Calendasco: è stato un incidente, i ragazzi annegati

Quanto accaduto la notte tra il 10 e l’11 gennaio a Calendasco è stato un tragico incidente - ogni elemento non riconduce ad altro se non a questa conclusione - che ha portato alla morte quattro 20enni. La scarsissima se non nulla visibilità dovuta alla nebbia avrebbe quindi fatto precipitare nel Trebbia l’auto sulla quale viaggiavano i quattro amici. La vettura si è ribaltata a ruote all’aria e quindi si parlerebbe di annegamento. Ciò si ipotizzava fin dalla mattina del ritrovamento quando un pescatore ha avvistato la Wolkswagen Golf semi sommersa nei pressi del lago Ponderosa a Puglia di Calendasco. Questo è ciò che emergerebbe dall’autopsia compiuta dal medico Marco Ballardini dell’istituto di Medicina Legale di Pavia il quale ha 90 giorni di tempo per depositare l’intera relazione che spiegherà compiutamente le cause della morte di Domenico Di Canio, William Pagani, Elisa Bricchi e Costantino Merli e offrirà anche gli esiti degli esami tossicologici. Nulla purtroppo è valsa la manovra di chi guidava e che ha lasciato impressa sul terreno il segno di una sterzata disperata. L’auto sulla quale viaggiavano è stata posta sotto sequestro e sarà periziata. Tutti gli accertamenti tecnici, perizie, analisi e indagini anche probabilmente su celle telefoniche (per capire i movimenti dei giovani) eseguiti dai carabinieri coordinati dal procuratore Grazia Pradella e dal sostituto procuratore Ornella Chicca, titolari del caso, confluiranno in un fascicolo aperto in procura come atto dovuto.

FUNERALI IN DUOMO - Intanto le salme sono state restituite alle famiglie e i funerali dei quattro giovani si svolgeranno in Duomo a Piacenza venerdì alle 15. Fino a giovedì, alle 11, sarà possibile salutare Elisa Bricchi alla Casa funeraria Domus Piacentina. Mercoledì 19 gennaio, alle 20.30 sarà recitato un rosario presso la chiesa di Calendasco

L'ULTIMA NOTTE - Sul motivo che ha spinto i quattro ragazzi ad andare sull’argine e poi imboccare una delle due strade sterrate che confluiscono poi sulla riva scoscesa dalle quale sono precipitati in una notte gelida e nebbiosa, stanno indagando i militari del Nucleo Investigativo guidati dal maggiore Lorenzo Provenzano ma ogni elemento non porta ad altro se non appunto a un tragico incidente. Sui movimenti precedenti dei ragazzi e di dove abbiano trascorso la serata sono in corso alcuni accertamenti. Come già spiegato i quattro erano stati al locale A21 in via Primo Maggio a Piacenza dove hanno festeggiato il compleanno di uno di loro (William Pagani). Lo dimostrano stories, immagini, video pubblicati dalle vittime sui loro profili social così come conversazione WhatsApp, poi il silenzio che farebbe quindi pensare che la tragedia si sia consumata nella notte, probabilmente verso le 2.30. L'allarme è scattato nella mattinata dell'11 gennaio quando un pescatore ha notato luna vettura nell'acqua e ha chiamato il 112, contemporaneamente i genitori dei ragazzi li stavano cercando disperatamente perché nessuno di loro era tornato a casa a dormire. A portare i cadaveri a riva ci hanno pensato i vigili del fuoco che si sono immersi in acqua e hanno raggiunto l'auto che era ribaltata sul tetto. Una volta aperto il baule li hanno poi estratti.