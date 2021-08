Precipita in Trebbia da 15 metri di notte, tre ore al buio per salvarlo: gravissimo un 17enne

Le squadre dei soccorritori hanno lavorato duramente per tre ore, fino all'alba, per riuscire a salvarlo. Un 17enne è stato trasportato in gravissime condizioni all'ospedale di Parma dopo essere precipitato dalla statale 45 a Bobbio, finendo sui sassi del Trebbia, facendo un volo nel vuoto di 15 metri. Quello che ha causato la caduta non è ancora stato accertato con precisione, e ci stanno lavorando i carabinieri. Il giovane invece ora versa in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione.

Da una prima ricostruzione, pare che il 17enne, intorno alle 4, fosse in giro per Bobbio con altri amici. Pare che ad un certo punte stesse camminando sul parapetto che affaccia direttamente a strapiombo sul Trebbia. Ha perso l'equilibrio ed è precipitato, sfracellandosi sui sassi.

Scattati i soccorsi, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Bobbio, l'ambulanza della Cri di Marsaglia e l'automedica dell'ospedale della Valtrebbia. Il grosso problema era raggiungere il ragazzo, che nonostante un volo di 15 metri era ancora vivo, e poi trasportarlo in ospedale. Il tutto reso ancora più complicato dal buio. Sul posto sono arrivate anche le squadre del soccorso alpino, mentre il 118 ha inviato sul posto in volo notturno l'elicottero del 118 di Brescia.

Vigili del fuoco e tecnici del Saer si sono calati con le corde e le imbracature, permettendo cosi di far arrivare anche i primi sanitari nel punto dove era precipitato il ragazzo. All'alba il 17enne, che ha riportato gravissimi traumi anche al torace e che nel frattempo era stato stabilizzato con tutte le cautele, è stato trasportato a bordo dell'eliambulanza grazie a un verricello e portato in volo d'urgenza all'ospedale di Parma.

Ora sono in corso gli accertamenti dei carabinieri di Bobbio per capire meglio le cause dell'incidente.

