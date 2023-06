«Dammi tutti i soldi», rapinato un negozio in via Venti Settembre

Un'altra rapina in pieno centro ai danni di un negozio. Nel tardo pomeriggio di giovedì 1 giugno un uomo ha fatto irruzione nel negozio Falconeri in via Venti Settembre. Erano circa le 19,30, il negozio era in chiusura. All'interno solo una commessa che si è trovata davanti all'improvviso l'uomo che, con fare minaccioso e determinato, le ha intimato di consegnare i soldi. Subito dopo è uscito dal negozio, pare con dei contanti presi dalla cassa, e si è dileguato tra le vie del centro.



Allertato il 113, sul posto sono subito arrivate le volanti della questura. Gli agenti hanno raccolto una sommaria descrizione del malvivente e sono subito iniziate le ricerche in zona, ma al momento senza esito. Sul posto anche una pattuglia della vigilanza privata.L'11 maggio scorso un episodio analogo, sempre in centro: due uomini avevano rapinato il negozio Vodafone in corso Vittorio Emanuele.