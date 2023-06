Rischia di annegare in piscina, bambino di 7 anni salvato da un bagnino e da un'infermiera

Ha rischiato annegare ma fortunatamente è stato salvato in tempo. E' accaduto al Polisportivo a Piacenza. Un bambino di 7 anni, di nazionalità straniera, era con alcuni famigliari quando - per motivi non chiari e noti - si sarebbe tuffato in piscina e non sarebbe riemerso subito finendo sul fondo. Il bagnino lo ha raggiunto in pochi secondi, con lui anche un'infermiera che ha prestato al piccolo le prime cure: per qualche istante ha perso conoscenza. Sul posto poi sono arrivati i sanitari dell'auto medica del 118 e la Croce Bianca. Il bambino si è ripreso ed è stato portato all'ospedale per accertamenti. Non sarebbe in pericolo di vita.