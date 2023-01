Rissa con accoltellamento, denunce e Daspo Willy per tre uomini

A seguito di una violenta rissa durante la quale un marocchino è rimasto ferito da alcune coltellate, nei pressi del bar Gold Shisha sulla via Emilia Parmense, la polizia ha individuato e denunciato per rissa e lesioni tre persone che nell'immediato si erano allontanate. Il grave fatto era avvenuto nella notte del 7 gennaio e le volanti avevano immediatamente avviato le indagini e sono risalite, anche attraverso mirate perquisizioni, a tre uomini. Oltre alla denuncia il questore Ivo Morelli ha anche disposto per tutti il Daspo Urbano, detto Willy, pertanto sarà loro impedito per i prossimi due anni di accedere o stazionare nei pressi di locali pubblici e di intrattenimento. Sono tuttora in corso ulteriori indagini volte ad identificare gli altri partecipanti alla rissa. Scoppiata per futili motivi, pare appunto che abbia coinvolto diverse persone. Prima sarebbero volate delle bottigliate (una donna rimasta leggermente contusa) poi era spuntato anche un coltello. Un giovane nordafricano, coinvolto nella lite, era stato colpito da più fendenti al torace. Il giovane era salito sulla sua auto per allontanarsi, ma dopo pochi metri ha accostato chiedendo aiuto. Sul posto il 118 aveva inviato un'ambulanza della Croce bianca e l'autoinfermieristica: era stato trasportato al pronto soccorso ma non si trovava in pericolo.