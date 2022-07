Fiamme nella pasticceria, vigili del fuoco al lavoro

Fiamme in una pasticceria di Roveleto nella tarda serata di mercoledì 27 luglio. L'allarme è scattato intorno alle 23 e nel locale "DolcEamaro" sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri del Radiomobile di Fiorenzuola. Il principio di incendio sarebbe partito dal cortocircuito di un macchinario, estendendosi poi alla parete. Il laboratorio a quell'ora era ancora chiuso ma il fumo e il forte odore di bruciato avrebbero messo in allerta alcuni passanti che hanno chiamato il 115. Il rapido intervento dei pompieri ha permesso di spegnere in poco tempo il fuoco e di mettere insicurezza il locale, scongiurando danni ben più gravi.