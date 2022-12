Ruba monitor e pc a scuola, ladro denunciato e refurtiva recuperata

La scorsa notte i carabinieri di Borgonovo hanno denunciato un 30enne italiano per furto aggravato. I militari hanno accertato che l'uomo intorno alle 21 del 20 dicembre era riuscito ad introdursi all'istituto Marcora in via Sauro a Castelsangiovanni dove aveva arraffato due monitor per computer. I carabinieri, dopo aver effettuato un primo sopralluogo e avviato immediatamente le ricerche, hanno rintracciato il giovane che è stato trovato in possesso anche di un altro computer rubato la sera prima sempre nella stessa scuola. Il 30enne è stato fermato mentre era in compagnia di altri due uomini, uno dei quali è stato trovato in possesso di qualche grammo di hashisc e per questo è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di droga. Tutto il materiale è stato ricnonsegnato alla scuola. Un mese fa sempre al Marcora erano stati rubati 15 pc portatili e una lavagna multimediale per un valore di circa 10mila euro.