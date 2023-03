Infortunio sul lavoro in un'azienda a San Polo di Podenzano nel pomeriggio del 23 marzo. A rimanere ferito per un trauma alla testa un operaio 30enne soccorso in pochi minuti dalla Pubblica Assistenza Valnure che lo ha trasportato al pronto soccorso per le cure del caso. Non è grave. La dinamica è al vaglio.