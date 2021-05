Seguono le vittime e tentano di sfilargli l'orologio di lusso, caccia alla banda dei Rolex

Le forze dell'ordine stanno indagando per rintracciare una banda di ladri che, girando in coppia nel centro storico e nelle zone limitrofe, cercano di distrarre con scuse persone facoltose con al polso orologi di lusso, per poi sfilarglielo: almeno una decina i casi di tentativi di furto

Girano sempre in coppia, cappellino da baseball, di carnagione olivastra e sulla trentina. Avvicinano soprattutto automobilisti e gente a piedi e tentano di sfilargli gli orologi di lusso, principalmente Rolex. Alla redazione sono giunte segnalazioni di almeno dieci episodi che si sono verificati nei giorni scorsi tra il centro e la zona adiacente al centro storico: tra loro qualcuno potrebbe essere andato a segno

In tutti i casi segnalati anche alle forze dell’ordine che stanno indagando, i malcapitati avrebbero riferito di essere stati avvicinati da due uomini, probabilmente sudamericani e marocchini, che chiedevano loro informazione. Non è detto che si tratti delle stesse persone: potrebbero essere più coppie che fanno parte di una banda che, dopo aver preso di mira un territorio, si sposta in un altro per agire indisturbata.

Le vittime sarebbero tutte persone facoltose, con auto di lusso, ben vestite e con al polso orologi di alta moda e valore come i Rolex. Quando sono a bordo delle proprie auto o a piedi, pare vengano affiancati dalla coppia di ladri: quest’ultimi prima cercano di capire bene con che persona hanno a che fare poi adottano scuse per intrattenersi con chi prendono di mira: tentano di cercare il contatto e di sfilargli l’orologio che portano al polso. In un episodio avrebbero affiancato un uomo a bordo di una Maserati, fermo in via Genova: il conducente ha capito l’inganno ed è riuscito a liberarsi dei due uomini che lo intrattenevano con qualche scusa.

Le forze dell’ordine stanno indagando per cercare di risalire agli autori dei tentativi di furto, incrociando gli elementi emersi dalle varie denunce e aiutandosi con le immagini delle telecamere di videosorveglianza del territorio. L’invito, rivolto a chiunque, è sempre quello di prestare attenzione e di segnalare eventuali casi simili o incontri sospetti a polizia e carabinieri.