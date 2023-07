Si butta da un'auto in corsa e si scaglia contro due poliziotti, arrestato

Nella serata del 21 luglio una volante della polizia stava passando in via Negri con a bordo un soggetto straniero sospetto da portare in questura, quando hanno visto un uomo sul cofano di un'auto in movimento. Si sono fermati e per tutta risposta questo, un serbo ubriaco e violento, li ha aggrediti ferocemente. Ne è nata una colluttazione al termine della quale lo straniero è stato bloccato anche grazie allo spray al peperoncino e i due agenti sono rimasti feriti (portati all'ospedale sono stati medicati e poi dimessi con 4 giorni di prognosi ciascuno). Sul posto sono arrivati i soccoris del 118 e un'altra auto della polizia in supporto. Il serbo è stato quindi arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e sarà processato per direttissima.

Parallelamente l’ufficio immigrazione ha provveduto ad espellere ed accompagnare coattivamente presso il centro di rimpatri sardo di Macomer un cittadino tunisino, irregolare pluripregiudicato, scarcerato dopo circa tre anni di detenzione per traffico di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. All’esito dell identificazione verrà scortato nel paese di provenienza. Rimane tuttora al vaglio dell’ufficio immigrazione la posizione di un terzo cittadino straniero accompagnato dal personale delle volanti dopo un diverbio con un operatore del servizio di trasporto pubblico locale interrompendo il pubblico servizio.