Si ribalta cisterna per il trasporto di Gpl, in corso le operazioni di travaso

Sono in corso dalle 10 di mercoledì 9 marzo le operazioni di travaso di una cisterna di Gpl che si era ribaltata il giorno prima a Rustigazzo di Lugagnano. Qui sono impegnati i vigili del fuoco di Fiorenzuola per lo svuotamento del mezzo che nel pomeriggio di martedì 8 si era ribaltato su una fiancata mentre affrontava una curva. Le operazioni di travaso dei circa 20 quintali di gas contenuto nella botte del camion, sarebbero complicate e presumibilmente terranno impegnati i pompieri per diverse ore. Operazioni che si rendono necessarie per riportare la cisterna sulla sede stradale, evitando una fuoriuscita di gas e di conseguenza un'esplosione.