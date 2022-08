Siap: «Militari e telecamere in più non servono se manca un sistema giudiziario efficace»

«L'atto di violenza che è stato consumato, un tentativo di stupro, sconvolge ancora una volta la comunità piacentina. Ma questa volta non si parlerà di Gotham City. Come si potrà notare il cittadino che ha chiamato il 113, le volanti della polizia di Stato intervenute tempestivamente e l'arresto del responsabile, sono tutti elementi di un Paese che in questo funziona». Sandro Chiaravalloti, segretario regionale Siap Emilia-Romagna, commenta dal suo osservatorio l’increscioso episodio di via Scalabrini, dove un cittadino richiedente asilo originario della Guinea ha commesso una violenza ai danni di una cittadina ucraina.

«La collaborazione dei cittadini – prosegue Chiaravalloti - è fondamentale e spero in un riconoscimento a questo cittadino. Inoltre, esprimo piena solidarietà alla donna vittima del crimine e un plauso ai colleghi delle volanti intervenuti tempestivamente. I delinquenti, la maggior parte delle volte, se non subito, vengono assicurati alla giustizia. Ciò che mancherà, sarà una pena severa tale da far sì che il responsabile non ripeta il crimine e altri se ne guardino bene a farlo. Del resto, mettendo le mani avanti, da parte di chi sta in un partito favorevole all'accoglienza senza limiti e troppo spesso clandestina, il sindaco di Piacenza pone l'attenzione sulla possibile strumentalizzazione della provenienza dell'autore del fatto, ma non leggo nel suo comunicato la richiesta di una pena severa, senza sconti e, perché no, anche l'espulsione se possibile».

«Sarà sempre peggio – aggiunge il segretario del sindacato Siap - fidatevi, se non ci sarà un cambio di rotta che renda sconveniente delinquere. Presidi, militari, telecamere e chi ne ha più ne metta, non servono a nulla senza un sistema giustizia efficace e duro contro delinquenti violenti. In sostanza nuove leggi e nuove pene che per determinati reati non consentano sconti. Ma in questo paese dei balocchi, il buonismo politico nascosto dietro i diritti umanitari, il politicamente corretto e il razzismo al contrario, per adesso la fa da padrone».