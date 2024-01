«Signora le sono cadute delle monete», ma il complice prende la borsetta dall'auto

Una donna piacentina di 67 anni è stata derubata nel pomeriggio di sabato 6 gennaio nel parcheggio del supermercato Lidl in via Emilia Pavese. I ladri hanno utilizzato un trucchetto ormai ben noto per distrarla e derubarla: all'uscita dopo la spesa infatti, dopo che la vittima aveva appoggiato la sua borsetta sul sedile dell'auto, una donna le ha fatto notare che le erano caduti degli spiccioli a terra, qualche moneta da 20 centesimi che invece era stata gettata apposta per distrarla. Nel frattempo un complice con grande rapidità ha preso la borsetta dall'auto ed è scappato. All'interno alcune centinaia di euro e i documenti della donna, alla quale non è rimasto altro che sporgere denuncia alla stazione dei carabinieri di Piacenza Principale.