«Disponibili, sorridenti e con tanta voglia di vivere»: il cordoglio per Sonia e Daniele

E' vasto il cordoglio che ha scatenato la tragica morte di Sonia Tosi e Daniele Zanrei. I due fidanzati di 27 e 30 anni erano a bordo di una Vespa quando una Golf li ha travolti e uccisi nella tarda serata del 1 agosto a Zena di Carpaneto. Tantissimi i messaggi sulle rispettive bacheche Facebook che con il passare delle ore hanno raccolto i ricordi di tutte le persone che volevano bene ai due giovani e che si sono strette attorno alle due famiglie.

Daniele, originario di Valconasso (Pontenure) interior car designer di Maserati e Alfa Romeo era un appassionato di moto e auto anche d'epoca. Il Club Piacentino Auto Automotoveicoli d'Epoca (CPAE) ha postato sulla propria pagina Facebook un ricordo di Daniele: «La notizia che non vorresti mai sentire...Daniele ci ha lasciato ieri sera, con la sua ragazza, in un incidente stradale. Un ragazzo sempre disponibile e professionalmente molto preparato. Una carriera appena iniziata nel car design, che tanto lo appassionava. Sacrifici e soddisfazioni. Ci veniva sempre a trovare al concorso di pittura e alla Silver Flag, per salutare e per dare consigli ai giovani che si cimentavano con la rappresentazione delle auto. Ci mancherai moltissimo! Siamo vicini alla tua famiglia e ai tuoi cari».

Sonia lascia i genitori e due sorelle. Abitava a Gragnanino. Per tanti anni, dopo il diploma al liceo artistico, ha svolto il lavoro di commessa e ultimamente era segretaria di uno studio odontoiatrico a San Nicolò. «Conoscevo Sonia dai tempi del liceo - racconta l'amica Silvia Gallo - eravamo in classe insieme, siamo diventate da subito amiche e da lì non ci siamo mai più perse. Col trascorrere degli anni abbiamo cambiato città, lavori e vita ma ogni volta che ci vedevamo era come se il tempo non fosse mai trascorso. Un'amica con cui ridere, scherzare e confidarmi. Una persona speciale da sempre e per sempre. Aveva un sorriso a dir poco contagioso: le serate con lei erano una risata unica». La ricorda anche l'ex collega Jessica Zaccaria: «Una bella ragazza con una grande voglia di vivere e di essere indipendente. Abbiamo lavorato insieme in un negozio di scarpe e riso tanto. Era molto passionale sempre alla ricerca dell’amore. La ricorderemo sempre e solo molto sorridente con la battuta sempre pronta».