«Sono incinta, ma ho dovuto comunque pagare i tamponi nel privato perché l’Ausl non mi contatta»

Una spiacevole situazione che ha vissuto una piacentina in stato interessante è oggetto di una segnalazione. A raccontarla è la stessa donna, rammaricata per quanto si è verificato. «A seguito di un contatto diretto con soggetto positivo a Covid-19 - spiega la donna - dopo aver richiesto info al numero verde Ausl, e al numero per prenotazione tamponi, mi viene richiesto di inviare una mail a "Segreteriacovid@ausl.pc.it" che nella quale indicavo i miei dati (sono residente in un paese della Valnure), i dati del mio medico di base (sito in Lombardia, dal quale già avevo ottenuto impegnativa per effettuazione tampone), i dati della persona risultata positiva e tutt'ora ricoverata presso ospedale di Pavia, i miei recapiti e il mio attuale stato di gravidanza (l'operatrice mi ha chiesto di specificarlo, sottolinearlo etc, di modo che la situazione venisse immediatamente segnalata, così da poter ricevere assistenza immediata). La suddetta segnalazione è stata inoltrata in data 5 novembre. In data 6 novembre 2020 inoltro precisazioni e finalmente ricevo riscontro... Semplicemente "Abbiamo inoltrato la sua segnalazione ai sanitari competenti. Saluti". Faccio presente che, in data 9 novembre mi sono recata presso una clinica privata per effettuare un test sierologico. Non mi sembra corretto dover spendere 200 euro di tamponi (ovviamente serve risultare negativi 2 volte), quando dovrei averlo gratuitamente, considerando che dispongo anche dell'impegnativa medica. Ad oggi, 13 novembre, non ho ancora ricevuto una chiamata da Ausl o chi di dovere, per poter prenotare il tampone (non è servito nemmeno essere già in possesso dell'impegnativa del mio medico nella quale si precisava il contatto diretto con un soggetto positivo). Questo solo per far presente di quanta poca assistenza godiamo».

Tagliaferri: « Fare chiarezza su donna incinta a cui non è stato fatto il tampone antiCoronavirus»

«La pandemia del Coronavirus – interviene Giancarlo Tagliaferri, consigliere regionale di Fratelli d’Italia - sta facendo emergere come la sanità ragionale sia allo stremo: di oggi la donna incinta che ha dovuto pagarsi i tamponi perché l'Ausl si è dimenticata di contattarla, non l'ha mai chiamata. Questo vuol dire che il sistema è al collasso. Cosa dice l'assessore Donini per il quale è sempre tutto a posto e perfetto?».