Sorprende un ladro in casa e lo fa arrestare

Era riuscito a rubare 3mila euro quando si è imbattuto nella padrona di casa che stava rientrando. È accaduto in via Nova in città e in manette è finito un piacentino. A mettergliele una pattuglia di carabinieri motociclisti che, dopo la chiamata della donna al 112, si sono precipitati sul posto riuscendo a bloccare il malvivente. Era riuscito a penetrare in un appartamento e ad impossessarsi di qualche migliaio di euro, purtroppo per lui però la proprietaria è rientrata improvvisamente. Ha chiamato il 112 e per lui non c'è stato scampo. I soldi sono stati restituiti.