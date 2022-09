Spaccio sulla ciclabile di viale Patrioti, giovane finisce in questura

Probabilmente un pusher aveva appena venduto qualche dose a due ragazzi ma sono arrivate la volanti della polizia e in questura ci sono finiti tutti, clienti e spacciatore. E' accaduto nel pomeriggio del 28 settembre sulla ciclabile che collega via Dei Pisoni con viale Patrioti. Da quanto appreso qualche cittadino ha notato i tre ragazzi confabulare in maniera sospetta in una zona altrettanto nota per lo spaccio e ha allertato il 113. I poliziotti hanno imboccato a piedi la ciclabile sia in ingresso sia in uscita e li hanno colti sul fatto. Alla vista la droga è stata lanciata, ma altrettanto prontamente è stata recuperata e tutti e tre sono stati portati in questura. I clienti probabilmente saranno segnalati, mentre il pusher, un ragazzo di colore, sarà denunciato. Prosegue senza sosta il controllo del territorio e il contrasto al micro spaccio tra giovanissimi delle volanti anche e specialmente alla luce degli ultimi episodi di cronaca.