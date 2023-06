Spazzatrice in fiamme, l'operatore scende in tempo dal mezzo

Nella mattinata di venerdì 23 giugno una macchina operatrice per il lavaggio delle strade era al lavoro nel quartiere Duemila di Piacenza. Lungo via Cigala Fulgosi, che collega via Veneto a via Lanza, il conducente ha fermato il mezzo dopo aver notato del fumo uscire dalla macchina per un principio di incendio. L'operatore ha quindi mmediatamente utilizzato l’estinzione in dotazione, mentre nel frattempo, sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco che è riuscita a contenere i danni al solo contenitore posto nel retrotreno del mezzo. In pochi minuti il fuoco è stato domato e l’intervento di messa in sicurezza è proseguito all'interno del Centro Iren di Borgoforte dov’è stata condotta la macchina spazzatrice, scortata dalla squadra dei vigili del fuoco.