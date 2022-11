Sporcizia in un deposito alimenti, diffidato il legale responsabile 

Continuano incessanti i controlli dei carabinieri del Nas anche nel Piacentino. «Nei giorni scorsi - si legge in una nota - è stato ispezionato un deposito alimenti, dove sono state rilevate carenze igienico sanitarie dovute alla presenza di sporcizia e commistione tra materiali vari non attinenti all’attività con alimenti confezionati destinati ai distributori automatici. Per le carenze igieniche riscontrate, nei confronti del legale responsabile dell’attività è stata emessa una diffida».