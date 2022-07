Strattonata e buttata a terra per un Rolex, 60enne finisce in ospedale

Una 60enne è finita al pronto soccorso per le lesioni riportate durante una rapina. E' accaduto domenica 10 luglio in pieno giorno a Castelsangiovanni. La donna stava rincasando a piedi quando un'auto con a bordo due uomini le si è accostata e dopo averla fatta avvicinare al finestrino con la scusa di doverle chiedere un'informazione, uno dei due le avrebbe afferrato il braccio con violenza e l'avrebbe strattonata con forza. La 60enne ha provato ad opporsi ma non ce l'ha fatta e i due sono riusciti a rapinarla del Rolex che aveva al polso. Nella colluttazione la vittima è caduta a terra, i due delinquenti una volta conquistato il prezioso orologio invece sono scappati lasciandola per strada. A chiamare il 118 poi sono stati alcuni passanti che hanno soccorso la donna ferita e sotto choc. E' stata portata all'ospedale dove è stata medicata per i traumi subiti, non è in pericolo di vita. Le indagini dei carabinieri sono in corso.