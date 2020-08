Tentano di forzare un bancomat, fallisce il colpo

È andato a vuoto il tentativo di accesso illecito allo sportello bancomat dell’Agenzia 4 della Banca di Piacenza di via Coppalati, alla Dogana. Ignoti hanno dapprima danneggiato la bocchetta erogatrice del bancomat posto all’esterno della Banca. I ladri hanno poi tentato di immettersi nel retro dello stesso bancomat, ma sono stati fermati da una porta blindata nonché da una seconda porta, sempre blindata, collocata a particolare protezione - qui come in tutte le filiali dell’Istituto di credito - del locale. Gli stessi sono stati anche disturbati da un doppio, forte, allarme che ha infatti provocato la fuga precipitosa dei malviventi all’accorrere di persone delle abitazioni vicine.

