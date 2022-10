Tentano il colpo alla Coop ma fuggono solo con alcuni panettoni

Bottino dolce ma molto magro quello che due ladri sono riusciti a portare via nella notte scorsa dalla Coop di Cortemaggiore. Dapprima verso l'una hanno disattivato il contatore della luce del supermercato di via Firenze, pensando forse di aver anche spento l'allarme che invece è entrato in funzione. Dopo pochi secondi infatti la pattuglia di Sicuritalia-Ivri era sul posto e li ha messi in fuga. Non contenti si sono ripresentati verso le 4 e dopo aver fatto un buco nella recinzione e forzato una porta di emergenza si sono introdotti nel supermercato dove però sono riusciti ad arraffare qualche brioche e alcuni panettoni prima di essere braccati, di nuovo, dalle guardie giurate. Sul posto anche i carabinieri del Radiomobile di Fiorenzuola.