Tentano il colpo in una casa, tre ladri messi in fuga dall'allarme

Hanno tentato di rubare in una abitazione ma l'allarme e l'arrivo della guardia giurata di Ivri Sicuritalia li ha messi in fuga. E' accaduto verso le 18 dell'8 ottobre a San Giorgio. Tre persone - così hanno riferito alcuni residenti che li hanno anchr visti scappare - si sarebbero introdotte in una villetta ma hanno fatto scattare l'allarme collegato con la centrale operativa di Ivri Sicuritalia che ha inviato sul posto una pattuglia in pochissimi minuti. I malviventi erano riusciti a forzare una porta finestra e a rovistare in alcuni cassetti, per poi - braccati - scappare a mani vuote. Sul posto anche i carabinieri.