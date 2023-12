Coltellate alla ex suocera, arrestata per tentato omicidio

È stata arrestata per tentato omicidio la donna piacentina di 41 anni che nella tarda serata di venerdì 15 dicembre è stata fermata dai carabinieri di San Nicolò per l'accoltellamento di una donna di 66 anni in un'abitazione in località Marocca, vicino a Santimento.

Dopo essere stata sentita per tutta la notte nella caserma dei carabinieri di San Nicolò, all'alba è stata sottoposta a fermo di indiziato di reato e portata in carcere. Il suo fermo dovrà essere convalidato dal gip entro le prossime 72 ore.

Le indagini dei carabinieri, coordinati dalla Procura di Piacenza, sono ancora in corso per ricostruire la dinamica dell'aggressione e le cause. Quasi certamente vi sono motivazioni di carattere famigliare: la donna finita all'ospedale in ambulanza è infatti la ex suocera della 41enne che è stata bloccata dai carabinieri poco dopo l'aggressione mentre se ne stava andando in auto finendo però con una ruota in un canale.

Sarebbero in tutto otto le ferite da fendenti - alcune anche profonde - riportate dalla 66enne che si trova ancora all'ospedale di Piacenza, fortunatamente non in pericolo. I carabinieri hanno sequestrato il coltello da cucina che la 41enne avrebbe utilizzato per colpire la ex suocera, e anche l'automobile. Per tutta la notte inoltre sono stati effettuati rilievi nella villetta di due piani dove è avvenuta l'aggressione.