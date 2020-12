Terremoto nel Veronese, scossa avvertita anche nel Piacentino

Una scossa di terremoto di magnitudo da 4.3 a 4.8 è stata avvertita distintamente dal Parmense al Piacentino alle ore 15.36 di oggi, martedì 29 dicembre 2020. L'epicentro della scossa, registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia è in provincia di Verona, a Salizzole. Non si registrano danni né a persone né a cose.

La scossa non è stata isolata. Già alle 12.20 di oggi è stata avvertita una forte scossa di terremoto di circa 10 secondi in Veneto e Friuli Venezia Giulia. L'epicentro è stato localizzato nella zona di Zagabria in Croazia, a circa 47 chilometri dalla capitale. Una scossa molto forte, del grado 6.2 della scala Richter. Il movimento tellurico sarebbe stato avvertito fino alla Lombardia e in alcune zone della costa Adriatica verso le Marche. Ieri un altro sisma aveva interessato la Croazia.