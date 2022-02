Tonnellate di ferro giù dal rimorchio, vigili del fuoco al lavoro

Vigili del fuoco al lavoro a Villanova nel pomeriggio di oggi, martedì 15 febbraio, per recuperare il carico perso da un autoarticolato. I pompieri sono intervenuti intorno alle 15 lungo la Provinciale 588 dei Due Ponti, nei pressi di Cignano. Qui, poco prima di un passaggio a livello, mentre affrontava una curva un tir ha perso dal rimorchio bobine di ferro, da due tonnellate ciascuna, che si sono ribaltate in strada. La circolazione è rimasta bloccata per alcune ore per consentire ai pompieri di Fiorenzuola e Piacenza, di recuperare il carico con una grù. La viabilità è stata regolata dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Fiorenzuola.