Travolto in bici da un furgone pirata sulla statale Valnure

Stava percorrendo la strada statale Valnure 654 in direzione Piacenza quando, all’altezza della strada vecchia per Recesio di Bettola, è stato travolto da un furgone che si è allontanato senza prestare soccorso. L’atleta Stefano Albasi - fortunatamente non in pericolo di vita dopo l'impatto - ha denunciato l’incidente, che si è verificato nella mattinata del 25 luglio. «Sono stato investito – spiega lui stesso - da un Fiat Ducato Bianco tra Bettola e Pontedellolio. La persona al volante è però scappata, lasciandomi a terra». Portato al pronto soccorso, Albasi ha escoriazioni su buona parte del corpo. Inoltre la sua bici da crono è andata distrutta nell’impatto con il furgone. Sul fatto stanno indagando i carabinieri. «Spero che si trovi il colpevole, alcuni testimoni dell’accaduto mi riferiscono che alla guida ci fosse una persona giovane».