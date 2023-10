Truffatori in azione, nel bottino soldi e gioielli: «Siamo tecnici del gas»

Ancora truffatori in azione. Questa volta hanno preso di mira due anziani in via Veneto a Fiorenzuola: quanto accaduto è ancora in via di definizione ma pare che i malviventi si siano finti tecnici del gas e con la scusa di dover controllare qualche contatore o fuga, si sono fatti aprire la porta di casa. Una volta dentro forse hanno spruzzato una sostanza e poi si sono fatti consegnare oro e soldi probabilmente con la scusa di custodirli. Inutile dire che poi si sono dileguati.