Ubriaco danneggia un condominio e un bar

Ha causato alcuni danneggiamenti in un condominio, poi ha fatto lo stesso nei confronti di un bar. Nella mattinata del 28 gennaio in zona Farnesiana un uomo, ubriaco, si è reso protagonista di alcune azioni di disturbo e di danneggiamento. Il titolare del bar messo nel mirino dall’uomo – che se l’è presa con alcune sedie e con la vetrata d’ingresso del locale - ha chiamato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti polizia, carabinieri e 118. L’ubriaco ha dato in escandescenze prima di essere fermato.