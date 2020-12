Ubriaco e violento prima semina il panico sul treno poi aggredisce i carabinieri

I carabinieri di Castelsangiovanni hanno denunciato un 41enne bielorusso in Italia senza fissa dimora e il suo amico, un 38enne lettone con precedenti penali. Il primo dovrà rispondere di resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, interruzione di un pubblico servizio o di un servizio di pubblica necessità, e ingresso illegale sul territorio dello Stato. L'altro è stato denunciato per interruzione di un pubblico servizio in concorso. I due erano sul treno regionale 2903 Genova – Piacenza. Il bielorusso ubriaco e violento ha seminato il panico sul convoglio con atteggiamenti violenti. A cercare di tenere a freno lo straniero è intervenuto il personale di bordo che lo ha invitato a scendere dal treno dove è stato bloccato dai carabinieri che lo hanno caricato in auto. Mentre si trovava seduto sul sedile posteriore, lo straniero infatti ha iniziato a dimenarsi violentemente e quindi a fatica è stato immobilizzato. In caserma, al fine di valutare se necessitasse di assistenza medica in ragione del suo prolungato atteggiamento e comportamento aggressivo è stato fatto intervenire personale sanitario. Ma ancora una volta lo straniero ha continuato a dimenarsi ed a rifiutare ogni tipo di assistenza medica. Alla fine è stato sedato ed allora si è potuto procedere agli accertamenti del caso. Era in possesso di un permesso di soggiorno francese in corso di validità ma non era stato regolarizzato in Italia.