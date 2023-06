Ubriaco in auto semina il panico in viale Dante: 30enne denunciato

È stato grazie alla prontezza di due amici che l'altra notte è stato possibile bloccare un automobilista ubriaco che ha seminato il panico tra viale Dante e via Cella, guidando contromano, passando col rosso e finendo contro i segnali stradali e i marciapiedi. I due amici infatti hanno notato in via Conciliazione l'utilitaria che faceva manovre pazzesche e hanno subito chiamato le forze dell'ordine, seguendo a debita distanza l'ubriaco e segnalandone sempre la posizione, permettendo a una pattuglia della polizia di rintracciarlo e di bloccarlo in via Bozzini. Qui sono giunti poi anche i carabinieri che hanno proceduto.



Nei guai è finito un 30enne che è stato denunciato dai carabinieri per giuda in stato di ebbrezza: nel sangue aveva un valore di alcol superiore al doppio del limite di legge.Gli è stata anche ritirata la patente, e dovrà anche pagare un po' di multe e risarcire i danni alla segnaletica.